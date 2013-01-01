В Краснодаре начали поставки токарно-карусельных станков в страны Евросоюза



В Краснодаре «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) отгрузил первый токарно-карусельный станок для одного из заводов в Риге, тем самым начав поставки продукции в страны Евросоюза. В настоящее время в производстве находятся еще два станка для поставки за рубеж. Все станки предназначены для обработки изделий разной сложности из черных и цветных металлов.

В июне два станка, выполненных по специальному заказу, отправлены в Белгород, а также готов к отгрузке в Самару новый токарно-карусельный станок с боковым суппортом, принятый специалистами отдела технического контроля.

Кроме того, на сборочную площадку завода начали поступать первые базовые детали для изготовления инновационного токарно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра VC32/28 Gantry Machine. Это новейшая разработка краснодарских специалистов, относящаяся портальным станкам. Они применяются для точной обработки сложнейших крупногабаритных деталей, которые используются, в частности, для постройки атомных электростанций и космических кораблей.

В настоящее время в производстве на «Южном заводе тяжелого станкостроения» находятся более 10 станков для различных предприятий Белгорода, Самары, Тольятти, Гусь-Хрустального, Шахт, Лабинска, а также два станка для зарубежных заказчиков.

Краснодарский край, Южный федеральный округ