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В Краснодаре изготовили первый современный станок с ЧПУ для предприятия из Евросоюза

Май 24
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодаре изготовили первый современный станок с ЧПУ для предприятия из Евросоюза

В Краснодаре на ООО «Южный завод тяжёлого станкостроения» (ЮЗТС) успешно прошёл приёмо-сдаточные испытания и был принят представителями отдела технического контроля заказчика первый станок, изготовленный для предприятия из Евросоюза.
Заказчику в Ригу будет отгружен одностоечный токарно-карусельный станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Современный блок ЧПУ позволяет настроить автоматическое управление станком — суппортом, сменой позиций револьверной головки и приводом главного движения по заданной программе.

Станки производства ЮТЗС предназначены для токарной обработки деталей из черных и цветных металлов большого размера. Уникальность оборудования – в возможности обрабатывать детали диаметром до 5 метров и весом более 6 тонн.

«Наша рыночная ниша – серийное повторяющееся производство сверхтяжелых станков. Габаритная специфика требует индивидуального подхода к каждому станку. Мы готовы адаптировать каждый проект под конкретного заказчика, устанавливая необходимые технические модули», – рассказал генеральный директор завода, кандидат технических наук Дмитрий Дмитренко.

Конструкторский отдел ведет разработку новой гаммы станков, которые будут позиционироваться на отраслевом рынке России и стран СНГ.

«Южный завод тяжелого станкостроения» был учрежден в 2016 году на базе старейшего на Юге России Краснодарского станкостроительного завода им. Г.М. Седина. Все последние годы завод бережно сохранял уникальные технологии и высококвалифицированный кадровый потенциал. На возрожденном станкостроительном производстве заняты порядка 100 бывших сотрудников завода им. Г.М. Седина. В основном это опытные инженеры и конструкторы. Со временем на предприятии будет создано 300 новых рабочих мест, в том числе для молодежи.

«На сегодняшний день в развитие ЮЗТС вложено уже более 700 миллионов рублей. На эти средства была проведена реконструкция цехов, закуплено новое оборудование, перенесена часть оборудования из старых зданий», — сообщил Дмитрий Дмитренко.

Главным преимуществом завода являются установленные здесь уникальные станки с платформами, на которых можно обрабатывать сверхкрупные детали в том числе для изготовления других станков. Среди потенциальных заказчиков краснодарского станкостроительного предприятия — компании из Москвы, Екатеринбурга, Перми, а также Грузии, Латвии, Казахстана, Азербайджана и других стран.

В настоящее время проходят переговоры о подписании контрактов на поставку станков производства ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» еще нескольким потребителям из дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Кубы. Ранее в Сочи на инвестиционном форуме было подписано соглашение, по которому в ближайшие пять лет в развитие завода будет вложено 3 млрд рублей.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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