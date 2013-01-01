В Костромской области запустили производство деталей для российских и иностранных автомобилей
АО «Костромской завод автокомпонентов»(АО «КЗА»), получив льготный заем Фонда развития промышленности, начал выпуск поршневых пальцев и гильз цилиндра, которые будут использоваться при сборке двигателей внутреннего сгорания.
Запуск новых мощностей позволит заводу отказаться от ежегодного импорта гильз и поршневых пальцев на сумму более 300 млн рублей. Мощности нового производства КЗА рассчитаны на ежегодный выпуск около 580 тыс. штук гильз и порядка 1,25 млн штук поршневых пальцев.
Эти компоненты будут применять на конвейерах отечественных автозаводов и производстве иностранных брендов, локализованных в России, а также при капитальном ремонте двигателей в автосервисах
«Привлечение средств ФРП позволило нашей компании создать в России производственные мощности, способные обеспечивать выпуск автокомпонентов цилиндро-поршневой группы конвейерного уровня качества, реализовать собственную программу импортозамещения и существенно увеличить экспорт этой продукции», — отметил генеральный директор АО «КЗА» Сергей Калашник.
Не менее десяти процентов новой продукции «Костромской завод автокомпонентов» планирует поставлять на экспорт в страны дальнего зарубежья.
Костромская область, Центральный федеральный округ
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