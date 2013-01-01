В Костромской области запустили производство деталей для российских и иностранных автомобилей



АО «Костромской завод автокомпонентов»(АО «КЗА»), получив льготный заем Фонда развития промышленности, начал выпуск поршневых пальцев и гильз цилиндра, которые будут использоваться при сборке двигателей внутреннего сгорания.

«В июле 2017 года мы запустили специальную программу „Комплектующие изделия“, призванную стимулировать производителей дефицитных компонентов к организации новых и расширению существующих производств на территории России. Проект костромского производителя АО „КЗА“ стал первым одобренным займом по этой программе на сумму 200 млн рублей. Я рад, что наш „первенец“ спустя год запустил новое производство. Проект с общим бюджетом в 432 млн рублей стал 66-м открытым производством в портфеле ФРП», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

Запуск новых мощностей позволит заводу отказаться от ежегодного импорта гильз и поршневых пальцев на сумму более 300 млн рублей. Мощности нового производства КЗА рассчитаны на ежегодный выпуск около 580 тыс. штук гильз и порядка 1,25 млн штук поршневых пальцев.

Эти компоненты будут применять на конвейерах отечественных автозаводов и производстве иностранных брендов, локализованных в России, а также при капитальном ремонте двигателей в автосервисах

«Привлечение средств ФРП позволило нашей компании создать в России производственные мощности, способные обеспечивать выпуск автокомпонентов цилиндро-поршневой группы конвейерного уровня качества, реализовать собственную программу импортозамещения и существенно увеличить экспорт этой продукции», — отметил генеральный директор АО «КЗА» Сергей Калашник.

Не менее десяти процентов новой продукции «Костромской завод автокомпонентов» планирует поставлять на экспорт в страны дальнего зарубежья.

Костромская область, Центральный федеральный округ