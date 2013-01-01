В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС



В Костромской области на базе регионального информационно-селекционного центра Костромской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА) состоялось торжественное открытие лаборатории молекулярно-генетической диагностики. Здесь будут осуществлять высокотехнологичные генетические исследования сельхозживотных, результаты которых позволят повысить продуктивность крупного рогатого скота костромской породы.

В Костромском региональном информационно-селекционном центре уже 5 лет проводится работа, направленная на исследование и совершенствование племенных качеств и продуктивности костромской породы крупного рогатого скота. Новая лаборатория, созданная совместно с частным партнером ООО «Норрлейн саентифик», оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет выявлять и анализировать гены сельскохозяйственных животных.

«Создание лаборатории позволит нам повысить продуктивность костромской породы, выявить болезни животных на ранней стадии, выявить сильные гены и затем многократно повысить эффективность производства», - отметил ректор КГСХА Сергей Зудин.

В настоящее время при КГСХА ведется подготовка костромских специалистов для работы в лаборатории, которым предстоит проводить исследования мирового уровня.

Костромская область, Центральный федеральный округ