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Пенсионная реформа

В Костромской области построили третий асфальтобетонный завод

Сен 7
Москва Центральный федеральный округ
В Костромской области построили третий асфальтобетонный завод

На приобретение и монтаж оборудования на новом предприятии в Буйском районе из областного бюджета направлено 23 млн рублей
По данным «Костромаавтодора», производительность нового комплекса составляет 60 тонн смеси в час, а объемы выпуска продукции позволят полностью обеспечить потребности Буйского района в асфальтобетонной смеси для проведения дорожных работ. На полную проектную мощность новый асфальтобетонный завод выйдет в следующем дорожном сезоне.

Ранее новые производства по выпуску асфальтобетонной смеси были построены на средства регионального дорожного фонда в Нерехтском районе и в пригороде Костромы.

По данным пресс-службы губернатора Костромской области, объем ассигнований областного дорожного фонда на 2018 год составляет более 3 млрд 200 млн рублей. На эти средства планируется отремонтировать более 120 км автомобильных дорог общего пользования - на 17 процентов больше по сравнению с 2017 годом.

Костромская область, Центральный федеральный округ



 
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