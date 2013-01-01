В Костромской области открыли первую очередь животноводческого комплекса на 1200 голов КРС



Инвестиционный проект по созданию нового сельхозпроизводства в Сущевском сельском поселении реализуется с 2018 году и на сегодняшний день ООО «Шуваловское молоко» в строительство фермы вложило более 500 млн рублей из запланированного объема в 875 млн рублей инвестиций.

В рамках первого этапа реализации проекта создано 43 рабочих места, построен новый животноводческий комплекс, закуплена сельскохозяйственная техника, приобретено 644 головы крупного рогатого скота, в том числе голштинской породы, которая дает от 8 до 12 тонн молока.

Коровы будут находиться на беспривязном содержании. Для ухода за животными закуплена новая техника — тракторы, кормораздатчики, кормосмесители, которые будут смешивать силос с кормами и добавками. В комплексе будет работать автоматизированная доильная система.

В рамках второго этапа реализации инвестиционного проекта запланировано строительство здания для содержания телят и нетелей и других объектов инфраструктуры.

По словам директора ООО «Шуваловское молоко», Бориса Оленчука, при выходе на полную мощность комплекс будет ежедневно производить 25-26 тонн молока и уже сегодня заключены контракты на поставку этого молока с региональными предприятиями по сыроварению, по производству продуктов детского питания.

Это уже пятый инвестиционный проект, который компания АО «Шувалово» успешно реализует в Костромской области. После его завершения производство молока в Костромской области вырастет на 12,3%, а самообеспеченность молоком возрастет с 72,7% до 80%.

В рамках господдержки инвестору выплачено около 11 млн рублей субсидий на приобретение скота и техники. В этом году регион планирует предоставить субсидии на компенсацию затрат на строительство объектов животноводства и другие меры поддержки.

Костромская область, Центральный федеральный округ