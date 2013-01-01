В Костромской области начали выпускать новые автокраны на шасси КАМАЗ с увеличенной длиной стрелы



В г. Галич Костромской области Галичский автокрановый завод, входящий в ассоциацию «Росспецмаш», начал выпуск новых автомобильных кранов «Галичанин» на шасси КАМАЗ. Новая техника отличается большей грузоподъемностью и возможностью увеличения рабочей длины стрелы.

Новый кран относится к серии «Пионер» и оборудован на шасси КАМАЗ-6540 с колесной формулой 8×4 и двигателем мощностью 300 л.с. При сниженной массе автокрана (23,8 т в минимальном снаряжении) увеличена на 20 % его жесткость и грузоподъемность (до 35 тонн), что позволяет использовать дополнительные проставки для увеличения рабочей длины стрелы с 33,2 метра до 54,2 метра. Заниженный габарит позволяет проезжать под низкими эстакадами и обеспечивает лучшую устойчивость машины при боковом крене. Кроме того, новая модель оснащена обновленной гидравлической системой, что позволяет эксплуатировать машину в сложных климатических условиях при высокой температуре окружающей среды без простоев на охлаждение.

В серии «Пионер» инженеры завода применили новейшие технологии и решения, благодаря которым автокраны получили улучшенные технические, грузовысотные и транспортные характеристики.

Костромская область, Центральный федеральный округ