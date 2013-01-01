В Конышевском районе появился «Чемпион»



Такое многообещающее название получил многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, торжественное открытие которого состоялось сегодня в поселке Конышевка. Поздравить сельских жителей приехал губернатор Александр Михайлов и другие почетные гости.

Строительство ФОКа велось в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Из областного и муниципального бюджетов на это выделили более 93 млн рублей. Комплекс оснащен необходимым оборудованием в соответствии с современными стандартами, уже подобраны и квалифицированные тренерские кадры. Местные жители – дети и взрослые - смогут заниматься здесь баскетболом, мини-футболом, легкой атлетикой, теннисом, аэробикой, фитнесом, боевыми искусствами. Также будут проводиться соревнования районного и областного масштаба, планируется открыть спортивную школу.

- Мы давно мечтали о новом ФОКе. Теперь у наших спортсменов есть все, чтобы заниматься и специальной, и общефизической подготовкой. Это большой прорыв в развитии и боевых искусств, и вообще спорта в районе. К нам в секцию подают заявки жители соседних Льгова и Дмитриева, - рассказал руководитель клуба боевого самбо, а теперь и директор ФОКа Сергей Митюнин.

Возможностей для тренировок действительно стало гораздо больше. Пропускная способность нового спортивного объекта – более 50 человек в смену, работать он будет в 5 смен по 2 часа.

Здесь есть тренажерный и универсальный спортзалы, залы для борьбы, групповых занятий ритмической и оздоровительной гимнастикой. Для болельщиков предусмотрены трибуны на 60 мест.

- Наш танцевальный зал оснащен необходимым оборудованием и зеркалами, здесь просторно и светло, есть душевые кабины, все, что нужно, - довольна руководитель танцевального кружка Детской школы искусств Екатерина Кузьменко.

Поздравляя жителей района с вводом физкультурно-оздоровительного комплекса, глава региона поблагодарил строителей за отличную работу.

-Всегда приятно открывать новые объекты, - сказал Александр Михайлов. - Администрация района и областной комитет по физической культуре и спорту постараются выстроить работу так, чтобы комплекс «Чемпион» был максимально загружен и доступен также для детей и молодёжи соседних районов.

Губернатор отметил, что к объектам, введенным в Курской области в прошлом году, в этом добавится ещё целый ряд социально значимых сооружений: конно-спортивная школа в Курске - первая в ЦФО, физкультурно-оздоровительный комплекс в слободе Белая. Идет строительство пяти ФОКов в приграничных районах области. Развитие спортивной инфраструктуры позволило региону довести уровень населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом до 40% - это выше, чем в среднем по стране (РФ - 34,2 %).

Как подчеркивает наш президент Владимир Путин, дело не только в статистике. Главное – здоровье людей, полезный досуг, позитивное отношение к жизни, которое формирует спорт. И прививать физическую культуру, воспитывать ответственное отношение к себе нужно с ранних лет. Поэтому на базе ФОКа откроют детскую спортшколу, что позволит приобщить к спорту большее число детей, подростков и молодёжи.

После церемонии открытия и экскурсии по новому комплексу состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командами «Урожай» Конышевского района и «Красная поляна» Железногорского района.