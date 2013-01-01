В Комсомольск-на-Амуре стартовало строительство завода по производству металлоконструкций



В церемонии закладки капсулы в основание нового предприятия на площадке «Парус» в ТОСЭР «Комсомольск» принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт

Местная компания «Дальстальиндустрия» вложит в проект более 350 млн рублей. На заводе будет установлена современная линия горячего оцинкования австрийского производства и создана сотня новых рабочих мест. Мощность нового промышленного предприятия в Комсомольске-на-Амуре составит до 20 тыс. тонн продукции в год.

Вячеслав Шпорт отметил, что до сих пор подобную продукцию не выпускали ни в Хабаровском крае, ни в соседних регионах, так что металлоконструкции с антикоррозийным покрытием приходилось доставлять из средней полосы России. С вводом в эксплуатацию нового завода строители Дальнего Востока получат необходимые им материалы в более короткие сроки и по более низкой цене.

Было отмечено, что произведенные в Хабаровском крае металлоконструкции будут востребованы в ходе масштабной модернизации БАМа и Транссиба, а также при строительстве портовой инфраструктуры в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

По данным пресс-службы губернатора Хабаровского края, резидентами ТОСЭР "Комсомольск" уже стали 23 компании с заявленным общим объемом инвестиций 86 млрд рублей. На территории опережающего развития уже реализуется ряд проектов по производству комплектующих для железнодорожного транспорта и машиностроения.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ