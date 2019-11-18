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В Комсомольске-на-Амуре модернизировали производственные мощности для Су-57 и Су-35 на авиазаводе

Мар 5
Москва Центральный федеральный округ
В Комсомольске-на-Амуре модернизировали производственные мощности для Су-57 и Су-35 на авиазаводе

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на авиазаводе, производящем истребители Су-57 и Су-35, в рамках модернизации производственных мощностей введена в эксплуатацию новая отечественная печь для вакуумной термообработки деталей.
Установленное оборудование обладает рядом преимуществ. Новая печь дает возможность охлаждения деталей после обработки при помощи инертных газов, чего не удавалось достичь ранее.

Кроме того, управление печью полностью автоматизировано — аппаратура автономно выполняет заданные оператором параметры и контролирует реализацию процесса.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) является филиалом компании «Сухой» (входит в ОАК). Предприятие серийно производит истребители Су-35 как для Минобороны РФ, так и для зарубежных заказчиков.

Здесь также начинается серийное производство истребителей пятого поколения Су-57, которыми будут перевооружены три авиационных полка ВС РФ.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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