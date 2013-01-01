В Коми запустили в работу энергоцентр тепличного комплекса «Сосногорский»



На первом в регионе комплексе пятого поколения по выращиванию овощей в закрытом грунте ведутся пуско-наладочные работы.

Проект с общим объемом инвестиций 3,2 млрд рублей реализует ООО «Теплицы регионов» в партнерстве с АО «Россельхозбанк». Эта компания строит несколько современных тепличных комплексов в российских регионах со сложными климатическими условиями.

Энергоцентр адаптирован к условиям Крайнего Севера и имеет большой запас прочности от сильных морозов и перепадов температур.

Год назад на месте строительства тепличного комплекса в Сосногорске была забита первая свая, а сегодня готовые корпуса оснащены современным оборудованием, обеспечены теплом и электроэнергией.

Для Сосногорска тепличный комплекс площадью 11 га имеет стратегическое значение. Новое предприятие обеспечит налоговые поступления в бюджет и 250 новых рабочих мест для квалифицированных специалистов. 70 овощеводов уже прошли обучение в Коми республиканском агропромышленном техникуме и готовы приступить к работе.

Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ