В Коми запустили в работу энергоцентр тепличного комплекса «Сосногорский»
Дек 12
На первом в регионе комплексе пятого поколения по выращиванию овощей в закрытом грунте ведутся пуско-наладочные работы.
Проект с общим объемом инвестиций 3,2 млрд рублей реализует ООО «Теплицы регионов» в партнерстве с АО «Россельхозбанк». Эта компания строит несколько современных тепличных комплексов в российских регионах со сложными климатическими условиями.
Энергоцентр адаптирован к условиям Крайнего Севера и имеет большой запас прочности от сильных морозов и перепадов температур.
Год назад на месте строительства тепличного комплекса в Сосногорске была забита первая свая, а сегодня готовые корпуса оснащены современным оборудованием, обеспечены теплом и электроэнергией.
Для Сосногорска тепличный комплекс площадью 11 га имеет стратегическое значение. Новое предприятие обеспечит налоговые поступления в бюджет и 250 новых рабочих мест для квалифицированных специалистов. 70 овощеводов уже прошли обучение в Коми республиканском агропромышленном техникуме и готовы приступить к работе.
Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ
12 Дек 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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