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ИЗМИР

В Кирсанове после реконструкции открыли здание железнодорожного вокзала

Июн 15
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Кирсанове после реконструкции открыли здание железнодорожного вокзала

Кирсановский железнодорожный вокзал вновь принимает пассажиров. Добраться в нужный населенный пункт, комфортно провести время в ожидании поезда, приобрести билеты - теперь этими услугами может воспользоваться любой желающий.
Кирсановский железнодорожный вокзал вновь принимает пассажиров. Добраться в нужный населенный пункт, комфортно провести время в ожидании поезда, приобрести билеты - теперь этими услугами может воспользоваться любой желающий.

В торжественной церемонии открытия вокзала принял участие губернатор Александр Никитин. Он поблагодарил железнодорожников за их труд, благодаря которому Кирсанов вновь обрел одно из красивейших зданий. Активные строительные работы длились с октября 2014 года. Каждый свой шаг рабочие согласовывали с экспертами. В итоге были заменены перекрытия, кровля, инженерные сети, оконные блоки, усилена кирпичная кладка, восстановлена гидроизоляция, проведен ремонт фасада и внутренних помещений.

«Это главные ворота города и его визитная карточка. Здорово, что не только удалось сохранить красивейшее здание и его архитектурные достоинства, но и приспособить их под современные потребности людей», - отметил Александр Никитин.

В ходе работ были реконструированы железнодорожные платформы, проведено благоустройство территории. В здании вокзала установлена новая мебель, размещены информационные стенды. В распоряжении посетителей удобная навигация по вокзалу, в том числе и шрифтом Брайля. Воспользоваться услугами здесь смогут в полной мере и люди с ограниченными возможностями здоровья. Все затраты, а их сумма превысила 500 миллионов рублей, взяла на себя РЖД.

«В реконструкцию этого вокзала мы вложили душу. Далеко не в каждом городе есть такие вокзалы. Но на этом мы останавливаться не собираемся. В настоящее время ведутся проектные работы по созданию контактной сети, которая позволит запустить более скоростные и современные поезда», - подчеркнул начальник Юго-Восточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Сергей Задорин.

Железнодорожная станция в Кирсанове открылась в 1870 году. Еще через год здесь начали строительство здания вокзала, которое сохранилось до наших дней. Сегодня оно имеет статус памятника архитектуры. При проведении реконструкции рабочие постарались сохранить его аутентичность. Так, на втором этаже посетители могут увидеть уникальную старинную печь.

Для жителей Кирсанова открытие здания вокзала стало настоящим праздником. Специально по этому случаю железнодорожники устроили выставку поездов. На путях одновременно разместили паровоз, двухэтажный вагон и ультрасовременную «Ласточку». На этом сюрпризы не закончились. Железнодорожники познакомили гостей праздника со старой традицией - в топке паровоза они пожарили яичницу, которую мог отведать любой желающий.

Сотрудничество между Тамбовской областью и Российским железными дорогами имеет давнюю историю. Ранее были реконструированы вокзальные комплексы в Мордовском и Никифоровском районах, а также Мичуринске и Кочетовке. Стороны намерены продолжить сотрудничество. Александр Никитин и Сергей Задорин заверили, что впереди много проектов, реализация которых позволит сделать более комфортным и доступным железнодорожный транспорт для жителей нашего региона.



 
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