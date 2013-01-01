В Кировской области расширили производство на крупном фанерном заводе за 1 млрд рублей



В Кировской области на Мурашинском фанерном заводе открылась вторая линия производства широкоформатной березовой фанеры, что позволило вдвое увеличить объёмы производства продукции — с 60 до 120 тысяч кубометров в год. Инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей. На заводе создано около 600 рабочих мест со средней заработной платой 46 тыс. рублей.

На предприятии также начался монтаж линии ламинирования фанеры, что позволит создать еще 20-30 дополнительных рабочих мест. Кроме того, здесь приступили к строительству площадки по производству пеллет производительностью 10 тонн в час. На предприятии предусмотрен замкнутый цикл производства, которое является практически безотходным. Котельная-утилизатор является важной частью производства.

На Мурашинском фанерном заводе, являющемся градообразующим предприятияем, производят шпон, берёзовую фанеру, деревянные плиты, панели. До 70% продукции отправляется на экспорт: в Европу, США, Израиль, Австралию.

Кировская область, Приволжский федеральный округ