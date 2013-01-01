В Кировской области построили и запустили новую азотную станцию за 1 млрд рублей



В Кирово-Чепецком районе Кировской области состоялась торжественная церемония, посвященная вводу в эксплуатацию нового криогенного производства на комбинате «Уралхим». Компания «Криогенмаш», крупнейший российский разработчик и производитель криогенного оборудования, построила и ввела в эксплуатацию на территории химкомбината новую азотную станцию. Инвестиции составили более 1 млрд рублей.

Новая станция включает машинный зал, химическую лабораторию и операторское помещение. В течение 20 лет построенная азотная станция будет снабжать заводы «Уралхим» (Кирово-Чепецк) и «ГалоПолимер» (Пермь) газообразным азотом высокого качества. Новое оборудование российского производства заменило выработавшие назначенный срок эксплуатации установки. Это позволит повысить надежность снабжения заказчиков азотом и снизить потребление энергоресурсов. Кировская область, Приволжский федеральный округ

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