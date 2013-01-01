В Кировской области открыли крупный завод по производству средств пожаротушения



В поселке Ключи Кирово-Чепецкого района Кировской области состоялось открытие нового завода «Эпотос-К» по производству средств пожаротушения. Создано более 200 новых рабочих мест.

На земельном участке площадью в 16 тысяч кв. метров построено несколько промышленных корпусов, в которых установлено современное высокотехнологичное оборудование. На заводе, возведенном всего за полтора года, будут выпускать средства пожаротушения широкого спектра, начиная от небольших порошковых модулей и заканчивая комплексными системами.

Завод в Кировской области стал шестым предприятием группы компаний «Эпотос» в регионах России. Новые производственные мощности позволят увеличить объемы выпуска средств пожаротушения, которые применяются в различных отраслях промышленности, на судах гражданского флота, на железнодорожном транспорте, в подвижном составе метрополитенов, а также для противопожарной защиты личного имущества. Продукция компании экспортируется в 20 стран мира.

Кировская область, Приволжский федеральный округ