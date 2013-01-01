В Кировской области фанерный комбинат перешел к безотходному производству по проекту за 4 млн евро



В Кировской области на Вятском фанерном комбинате компания Segezha Group перешла к безотходному производству в цехах продольной фанеры и ДВП, завершив реализацию двухлетнего инвестпроекта стоимостью около 4 млн евро. Средства были вложены в закупку, установку и настройку высокотехнологичного оборудования.

В настоящее время на проектную мощность вышли две новые автоматизированные термомасляные установки. В качестве топлива используются кородревесные отходы производства фанеры. До осуществления проекта они складировались на территории предприятия или частично утилизировались.

Благодаря новому оборудованию удалось полностью решить эту проблему и одновременно получить дополнительную тепловую энергию для технологических нужд цехов, сократить использование природного газа и тем самым минимизировать воздействие предприятия на окружающую среду.

Кировская область, Приволжский федеральный округ