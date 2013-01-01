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В Кирове открыли легкоатлетический манеж «Вересники» с олимпийским оборудованием

Ноя 27
Москва Центральный федеральный округ
В Кирове открыли легкоатлетический манеж «Вересники» с олимпийским оборудованием

В создание современного спорткомплекса в рамках программы «Газпром — детям» было вложено 680 млн рублей.
Новый легкоатлетический манеж оснащен самым современным оборудованием и инвентарем, которое используется сегодня на мировых соревнованиях и Олимпийских играх.

Здесь имеется 200-метровая беговая дорожка, дорожки для спринтерского бега и бега с барьерами, секторы для прыжков в длину, в высоту, с шестом, мобильный сектор для толкания ядра.

Для фиксации результатов используется электронный хронометраж Swiss Timing (OMEGA), который является официальным партнёром Международного Олимпийского комитета. На сегодняшний день это самая современная электронная система судейства для проведения легкоатлетических соревнований.

В ближайшее время рядом с легкоатлетическим манежем в Кирове планируют построить еще один комплекс, в котором расположатся 25-метровый бассейн с шестью дорожками, детский бассейн и зал общефизической подготовки, которые смогут посещать люди всех возрастов.

Кировская область, Приволжский федеральный округ



 
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