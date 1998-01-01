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В КГУ открыли первый в регионе Центр бесплатной юридической помощи

Ноя 22
Курская область Центральный федеральный округ
В КГУ открыли первый в регионе Центр бесплатной юридической помощи

Реализация проекта стала возможной благодаря президентскому гранту в размере одного миллиона рублей, который получило Курское региональное отделение «Ассоциации юристов России», работающее на базе вуза.
До этого в КГУ работала юридическая клиника, где студенты старших курсов юридического факультета после всестороннего изучения юридического вопроса обратившегося гражданина и консультирования с преподавателями, оказывали бесплатную правовую помощь малообеспеченным: пенсионерам, безработным, инвалидам и т.п.

Посетители Центра смогут получать консультацию, им помогут здесь составить исковое заявление в суд, оформить жалобу или обращение, посоветуют, куда обратиться для решения проблемы – это неполный список услуг Центра. Ведутся переговоры с Адвокатской палатой Курской области.

Ежегодно в Центре планируют принимать около 500 человек.

Прежде всего, здесь будут помогать незащищенным слоям населения – их перечень определен федеральным и региональным законодательством. Записаться на прием в Центр можно по телефону +7 (4712) 70-03-46. Бесплатные юридические консультации организованы в рабочие дни на базе КГУ (ауд. 123 на 1 этаже нового корпуса по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29).



 
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