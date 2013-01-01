Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 ФЕВ, 21:12 МСК
USD (ЦБ)    66,2022
EUR (ЦБ)    74,8151

19 ФЕВ, 21:12 МСК
USD (ЦБ)    66,2022
EUR (ЦБ)    74,8151

В Кемеровской области запустили производство тканого материала из полипропилена для дорог

Фев 19
Москва Центральный федеральный округ
В Кемеровской области запустили производство тканого материала из полипропилена для дорог

Этот геосинтетический материал применяется в дорожном строительстве для стабилизации грунта, армирования основания и полотна, при строительстве аэропортов, а также при строительстве газопроводов в нефтегазовой отрасли.
На базе ОП ООО «Полимердор» смонтирована производственная линия итальянской фирмы «SIMA» по изготовлению полипропиленовых нитей производительностью 400 кг/час. На первом этапе размер инвестиций составил 25 млн рублей

На сегодняшний день подготовлена первая партия полипропиленовых нитей, которые станут основой для тканого полотна. Во втором квартале 2019 года предприятие начнет выпускать тканый геотекстиль из полипропиленовых нитей шириной 5,8 метров, будет создано дополнительно 30 квалифицированных рабочих мест.

ОП ООО «Полимердор» в Кемерове является обособленным подразделением рязанской компании «Полимердор», имеющей производства в Тульской области и Красноярском крае. С 2014 года кемеровское предприятие производит георешетки и нетканый синтетический материал для дорожного строительства. Здесь трудится 130 человек. В 2018 году предприятие выпустило 6,6 тыс. тонн нетканых материалов и 1,2 тыс. тонн георешетки, в 2,5 раза увеличив объем производства этой продукции.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
19 Фев:
19 Фев:
18 Фев:
Центральный федеральный округ:
19 Фев:
18 Фев:
18 Фев:
РОССИЯ:
18 Фев:
18 Фев:
18 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Узнай, страна

В Кемеровской области запустили производство тканого материала из полипропилена для дорог

В Кемеровской области запустили производство тканого материала из полипропилена для дорог

В Санкт-Петербурге испытывают дизель-генераторные установки для новейших судов ледового класса

В Санкт-Петербурге испытывают дизель-генераторные установки для новейших судов ледового класса

В Москве пройдет круглый стол по темам деловой программы 70-го Всемирного конгресса по недвижимости

В Москве пройдет круглый стол по темам деловой программы 70-го Всемирного конгресса по недвижимости

Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей

Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей

Новости СМИ

Новости дня

20:55 В Молдавию не пустили съемочные группы телеканалов НТВ и «Россия 1» В Молдавию не пустили съемочные группы телеканалов НТВ и «Россия 1»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
20:44 Россия сняла ограничения на ввоз мяса птицы из 15 стран ЕС Россия сняла ограничения на ввоз мяса птицы из 15 стран ЕС
20:00 Роскачество назвало лучшие российские вина Роскачество назвало лучшие российские вина
19:54 «Единая Россия» согласилась уменьшить муниципальный фильтр «Единая Россия» согласилась уменьшить муниципальный фильтр
18:47 Ученые нашли новый путь для борьбы с редкими наследственными заболеваниями Ученые нашли новый путь для борьбы с редкими наследственными заболеваниями
18:18 США полностью отказались от переговоров с Россией США полностью отказались от переговоров с Россией
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
17:51 Президент России и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры Президент России и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

Узнай, страна!

20:16 В Кемеровской области запустили производство тканого материала из полипропилена для дорог В Кемеровской области запустили производство тканого материала из полипропилена для дорог
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
19:33 В Санкт-Петербурге испытывают дизель-генераторные установки для новейших судов ледового класса В Санкт-Петербурге испытывают дизель-генераторные установки для новейших судов ледового класса
18:59 В Москве пройдет круглый стол по темам деловой программы 70-го Всемирного конгресса по недвижимости В Москве пройдет круглый стол по темам деловой программы 70-го Всемирного конгресса по недвижимости
08:53 Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий
14 ФЕВ, 16:18 Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
13 ФЕВ, 08:23 Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter