В Кемеровской области запустили производство тканого материала из полипропилена для дорог



Этот геосинтетический материал применяется в дорожном строительстве для стабилизации грунта, армирования основания и полотна, при строительстве аэропортов, а также при строительстве газопроводов в нефтегазовой отрасли.

На базе ОП ООО «Полимердор» смонтирована производственная линия итальянской фирмы «SIMA» по изготовлению полипропиленовых нитей производительностью 400 кг/час. На первом этапе размер инвестиций составил 25 млн рублей

На сегодняшний день подготовлена первая партия полипропиленовых нитей, которые станут основой для тканого полотна. Во втором квартале 2019 года предприятие начнет выпускать тканый геотекстиль из полипропиленовых нитей шириной 5,8 метров, будет создано дополнительно 30 квалифицированных рабочих мест.

ОП ООО «Полимердор» в Кемерове является обособленным подразделением рязанской компании «Полимердор», имеющей производства в Тульской области и Красноярском крае. С 2014 года кемеровское предприятие производит георешетки и нетканый синтетический материал для дорожного строительства. Здесь трудится 130 человек. В 2018 году предприятие выпустило 6,6 тыс. тонн нетканых материалов и 1,2 тыс. тонн георешетки, в 2,5 раза увеличив объем производства этой продукции.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ