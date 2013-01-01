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В Кемеровской области запустили автоматизированную линию сортировке на полигоне ТКО

Янв 29
Москва Центральный федеральный округ
В Кемеровской области запустили автоматизированную линию сортировке на полигоне ТКО

В Новокузнецке на предприятии «ЭкоЛэнд» введена в эксплуатацию новая технологическая линия, которая позволит вдвое увеличить пропускную способность сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов.
Как отметил управляющий директор «ЭкоЛэнда» Евгений Комаров, если до модернизации полигон принимал до 200 тысяч тонн отходов в год, то теперь сможет принимать до 400 тысяч тонн в год. К тому же мусор проходит предварительную обработку на роторном сепараторе, где извлекается половина мелкой фракции, непригодной для переработки. Выборка вторсырья увеличивается в 1,7 раза, и гораздо меньше отходов.

В ближайших планах компании - организация рентабельной переработки вторсырья. Уже в 2019 году на полигоне ТКО «ЭкоЛэнда» создадут новый цех по переработке ПЭТ-бутылок, из которых будут изготавливать «полуфабрикат» – ПЭТ-флексу. Из такого сырья в дальнейшем производят синтепон, текстиль и другую продукцию. Кроме того, будет открыт цех по переработке пленочных пластиков в печное топливо методом пиролиза. Вся отобранная на роторном сепараторе органика отправится на участок по производству технического грунта методом компостирования.

В результате реализации этих проектов планируется создать более 60 новых рабочих мест.

По данным департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, «ЭкоЛэнд» – единственный за Уралом полигон ТКО, эксплуатирующий автоматическую линию сортировки и выстроивший полный цикл по обращению с отходами от приема мусора до безопасной утилизации. Благодаря модернизации полигонов регион переходит к цивилизованному использованию вторсырья, которое позволяет улучшить экологию.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
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