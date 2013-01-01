В Кемеровской области запустили автоматизированную линию сортировке на полигоне ТКО
В Новокузнецке на предприятии «ЭкоЛэнд» введена в эксплуатацию новая технологическая линия, которая позволит вдвое увеличить пропускную способность сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов.
В ближайших планах компании - организация рентабельной переработки вторсырья. Уже в 2019 году на полигоне ТКО «ЭкоЛэнда» создадут новый цех по переработке ПЭТ-бутылок, из которых будут изготавливать «полуфабрикат» – ПЭТ-флексу. Из такого сырья в дальнейшем производят синтепон, текстиль и другую продукцию. Кроме того, будет открыт цех по переработке пленочных пластиков в печное топливо методом пиролиза. Вся отобранная на роторном сепараторе органика отправится на участок по производству технического грунта методом компостирования.
В результате реализации этих проектов планируется создать более 60 новых рабочих мест.
По данным департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, «ЭкоЛэнд» – единственный за Уралом полигон ТКО, эксплуатирующий автоматическую линию сортировки и выстроивший полный цикл по обращению с отходами от приема мусора до безопасной утилизации. Благодаря модернизации полигонов регион переходит к цивилизованному использованию вторсырья, которое позволяет улучшить экологию.
Кемеровская область, Сибирский федеральный округ
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