В Кемеровской области запущена новая экологически безопасная линия переработки промышленных отходов



В Кемеровской области в индустриальном парке «Калтан» компания по утилизации отходов «Кузнецкэкология+» запустила новую линию переработки отработанных крупногабаритных шин, резины и смазочных масел с соблюдением всех экологических норм и правил. Общая стоимость инвестиционного проекта составила 240 млн рублей. Расширение производства позволит дополнительно трудоустроить свыше 60 человек.

Благодаря запуску новой высокотехнологичной линии объем переработки промышленных отходов составит более 7 тыс. тонн сырья в год, из которого можно получить 1,7 тыс. тонн пиролизного жидкого топлива, 2,2 тыс. тонн технического углерода, по 0,5 тыс. тонн пиролизного газа и металлолома.

Продукты, полученные в результате утилизации промышленных отходов, востребованы на рынке и применяются в различных производственных технологиях. Промышленная утилизация отходов способствует улучшению экологической обстановки в регионе.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ