В Кемеровской области запущена новая экологически безопасная линия переработки промышленных отходов
Июл 30
В Кемеровской области в индустриальном парке «Калтан» компания по утилизации отходов «Кузнецкэкология+» запустила новую линию переработки отработанных крупногабаритных шин, резины и смазочных масел с соблюдением всех экологических норм и правил. Общая стоимость инвестиционного проекта составила 240 млн рублей. Расширение производства позволит дополнительно трудоустроить свыше 60 человек.
Благодаря запуску новой высокотехнологичной линии объем переработки промышленных отходов составит более 7 тыс. тонн сырья в год, из которого можно получить 1,7 тыс. тонн пиролизного жидкого топлива, 2,2 тыс. тонн технического углерода, по 0,5 тыс. тонн пиролизного газа и металлолома.
Продукты, полученные в результате утилизации промышленных отходов, востребованы на рынке и применяются в различных производственных технологиях. Промышленная утилизация отходов способствует улучшению экологической обстановки в регионе.
Кемеровская область, Сибирский федеральный округ
30 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|30 Июл:
|30 Июл:
|30 Июл:
Центральный федеральный округ:
|29 Июл:
|29 Июл:
|29 Июл:
РОССИЯ:
|30 Июл:
|29 Июл:
|29 Июл: