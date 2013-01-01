В Кемеровской области ввели в эксплуатацию углеобогатительную фабрику «Краснокаменская»



Группа компаний «ТалТЭК» инвестировала 3,5 млрд рублей в создание производства мощностью 3,5 млн тонн, на котором будут обогащать уголь коксующихся и энергетических марок.

На фабрике «Краснокаменская» установлено новейшее оборудование российского производства, действует автоматизированная система управления, которая передает информацию с датчиков и автоматических весов на центральный пульт диспетчерской. Сегодня на предприятии работает почти двести человек. С выходом на проектную мощность в 2019 году будет создано 300 рабочих мест для жителей Киселевска, Новокузнецка и Прокопьевского района. По прогнозам, за 2019 год фабрика перечислит в бюджеты всех уровней 100 млн рублей налогов.

Инвесторы приняли меры, которые позволят максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Фабрика спроектирована по замкнутой водно-шламовой схеме, что исключает сброс воды в реку Тугай. На площадке предприятия организован сбор дождевых и талых вод в пруды-накопители, из которых они направляются для очистки в специальную установку. Для исключения выбросов в атмосферу смонтированы современные аспирационные системы.. Дополнительно создан "зеленый щит" для жителей расположенной рядом с фабрикой деревни Афонино - на территории 2,8 га высажено около 600 саженцев сосны, березы и рябины.

Теперь «ТалТЭК» представляет собой производство полного цикла, включая добычу, переработку и реализацию энергетического и коксующегося угля, который применяется в энергетике, металлургии и коксовом производстве. В Кемеровской области расположены основные угледобывающие предприятия компании - ООО "Разрез им. В. И. Черемнова", ООО "Разрез Талдинский-Западный", АО "Луговое" и АО "Поляны". Добытый на них уголь будут направлять на новую обогатительную фабрику, а оттуда угольный концентрат отгружать потребителям и отправлять по железной дороге на станцию «Красный камень».

По данным администрации Кемеровской области к 2021 году предприятия Кузбасса должны увеличить добычу на 12 процентов - до 280 млн тонн. В регионе будут построены 11 обогатительных фабрик, что позволит нарастить объем переработки угля на 13 процентов -до 197 млн тонн.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ