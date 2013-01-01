В Кемеровской области впервые в РФ начали выпуск автоматизированных стрелочных переводов для шахт



В г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области предприятие «Спецналадка» (входит в состав АО «СУЭК-Кузбасс») начало серийное производство автоматизированных стрелочных переводов, предназначенных для монорельсовых подвесных дорог, используемых на шахтах компании. Автоматизированного аналога такого вида изделий в России нет.

На базе конструкции механической стрелки специалистами предприятия был разработан стрелочный перевод с пневматическим приводом. Разработка инженеров «Спецналадки» позволяет автоматически управлять стрелочным переводом как непосредственно из кабины машиниста локомотива, так и диспетчеру предприятия.

«Цель состояла в том, чтобы автоматизировать процесс управления стрелочным переводом с возможностью дистанционного управления и выводом информации на пульт диспетчера», - отметил заместитель директора предприятия по ревизии и наладке Андрея Рыбакова.

Разработка была успешно испытана в июле этого года на шахте «Комсомолец» «СУЭК-Кузбасса». На практике была подтверждена способность управления перемещением стрелочного перевода от диспетчера шахты и передача данных о его положении в Единый диспетчерско-аналитический центр. Получен соответствующий сертификат от ВостНИИ с разрешением на использование устройства.

Основными плюсами внедренной автоматизации процесса стрелочного перевода являются: сокращение времени, затрачиваемого на перевод стрелок; возможность непрерывного контроля положения пера стрелочного перевода в режиме реального времени; оперативность построения маршрутов транспортировки грузов и людей. Повышается уровень безопасности труда шахтеров. При этом экономический эффект от замены только одного перевода с ручного на более надежный механический составляет в год 350 тыс. рублей.

До конца текущего года «Спецналадка» изготовит 30 автоматизированных стрелочных переводов для монорельсовых подвесных дорог. Кроме того, принята программа о поэтапной замене на шахтах компании всех ручных переводов.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ