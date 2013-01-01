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Пенсионная реформа

В Кемеровской области установили мировой рекорд объема добычи угля

Сен 5
Москва Центральный федеральный округ
В Кемеровской области установили мировой рекорд объема добычи угля

За август бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина на шахте имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» выдала на-гора 1 млн 627 тыс. тонн угля.
Это лучший результат производительности по подземной добыче за месяц в угольной отрасли России и мира. Для бригады Евгения Косьмина этот мировой рекорд не первый– в июле 2017-го коллектив добыл 1 млн 567 тыс. тонн.

Уголь добыт в лаве № 5004, оснащенной самой современной техникой мирового уровня. Отработка лавы началась в апреле этого года и здесь уже поднято на гора 4,9 миллиона тонн.

В целом в развитие шахты им. В.Д Ялевского компания СУЭК за последние пять лет вложила 10 млрд рублей инвестиций. СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает почти 34 тысяч человек.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
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