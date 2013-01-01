В Кемеровской области расширили вагоноремонтный завод за 1 млрд рублей и создали 700 рабочих мест
Мар 12
В городе Прокопьевске Кемеровской области на Кузбасском вагоноремонтном предприятии «Новотранс» (КВРП «Новостранс») запустили вторую очередь производства. Инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей. Расширение предприятия позволило создать 700 новых рабочих мест.
После запуска второй очереди КВРП «Новостранс» стало крупнейшим вагоноремонтным предприятием России: ожидается увеличение мощности до 30 тыс. вагонов в год. Общая численность сотрудников компании вырастет до 1550 человек.
Вторая очередь производства включает в себя вагоноремонтное депо: цех по ремонту тележек, колесно-роликовый цех, вагоносборочный цех, участок по ремонту автосцепного устройства, заготовительное отделение.
Предприятие располагается на полигоне Западно-Сибирской железной дороги и ежегодно обслуживает свыше 18 тысяч грузовых вагонов. Запуск второй очереди позволит устранить дефицит вагоноремонтных мощностей в регионе и на отраслевом рынке РФ.
Кемеровская область, Сибирский федеральный округ
12 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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