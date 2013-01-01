В Кемеровской области открылся форум предпринимательства, инвестиций и инноваций
Участники обсуждают меры господдержки предпринимателей региона, развитие малоформатной торговли, перспективы экспорта.
И.о. заместителя губернатора Кемеровской области Станислав Черданцев отметил, что форум и сопровождающая его выставка продукции кузбасских предпринимателей направлены на развитие потребительского рынка в регионе, модернизацию производства товаров народного потребления.
Программа форума включает в себя конференцию «Малоформатная торговля как стимул к развитию местных товаропроизводителей», круглые столы, совещания, презентации, мастер-классы, конкурсы, дегустации.
На специализированной выставке-ярмарке продуктов питания и напитков «Сделано в Кузбассе, сделано качественно» и выставке-презентация «Народные художественные промыслы (ремесла) Кузбасса» представлены экспозиции из 27 территорий Кемеровской области. Более сотни предприятий среднего и малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей демонстрируют свою продукцию и услуги. По итогам лучшие товары и услуги будут отмечены медалями.
Кроме того, Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай представит продукцию своих производителей и проведет круглый стол «Вектор развития двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей Кузбасса и Республики Алтай».
Кемеровская область, Сибирский федеральный округ
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