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Восточный экономический форум

В Кемеровской области открылся форум предпринимательства, инвестиций и инноваций

Сен 19
Москва Центральный федеральный округ
В Кемеровской области открылся форум предпринимательства, инвестиций и инноваций

Участники обсуждают меры господдержки предпринимателей региона, развитие малоформатной торговли, перспективы экспорта.
Форум и выставочные мероприятия проходят при поддержке администрации Кемеровской области и города Кемерово, Кузбасской торгово-промышленной палаты.

И.о. заместителя губернатора Кемеровской области Станислав Черданцев отметил, что форум и сопровождающая его выставка продукции кузбасских предпринимателей направлены на развитие потребительского рынка в регионе, модернизацию производства товаров народного потребления.

Программа форума включает в себя конференцию «Малоформатная торговля как стимул к развитию местных товаропроизводителей», круглые столы, совещания, презентации, мастер-классы, конкурсы, дегустации.

На специализированной выставке-ярмарке продуктов питания и напитков «Сделано в Кузбассе, сделано качественно» и выставке-презентация «Народные художественные промыслы (ремесла) Кузбасса» представлены экспозиции из 27 территорий Кемеровской области. Более сотни предприятий среднего и малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей демонстрируют свою продукцию и услуги. По итогам лучшие товары и услуги будут отмечены медалями.

Кроме того, Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай представит продукцию своих производителей и проведет круглый стол «Вектор развития двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей Кузбасса и Республики Алтай».

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
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