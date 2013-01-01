В Кемеровской области начали выпускать новый вид портландцемента для особо прочных конструкций



В Кемеровской области ООО «Топкинский цемент» (входит в холдинг «Сибирский цемент») начало выпускать новый вид портландцемента, который производится с добавлением доменного гранулированного шлака и предназначен для изготовления особо прочных массивных железобетонных и бетонных конструкций. На новую продукцию, пользующуюся повышенным спросом, получен сертификат соответствия.

Новый вид портландцемента используется в монолитном строительстве гражданских и промышленных объектов, гидротехнических сооружений, фундаментов, свай, плотин и т.д.

В ближайшее время «Топкинский цемент» намерен сертифицировать еще два вида продукции: сульфатостойкий портландцемент, а также общестроительный цемент, который характеризуется низким тепловыделением, применяется для крупногабаритных бетонных конструкций.

Мощность завода — 3,7 млн тонн цемента в год. Продукция реализуется потребителям Сибири, Поволжья, Урала, Дальнего Востока, а также экспортируется в Казахстан.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ