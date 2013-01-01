В Кемеровской области открыли уникальное металлообрабатывающее производство
На «Новокузнецком заводе точной металлообработки» в поселке Тальжино установлено оборудование, обеспечивающее точность в сотые доли миллиметра
Требующие ремонта детали двигателей присылают на завод из разных городов России и даже из-за рубежа. Здесь производят российские аналоги запасных частей, узлов и компонентов для производственных предприятий, применяющих импортное оборудование. В частности, запчасти для тракторов, которые раньше поставлялись из Польши. Продукция Новокузнецкого завода по качеству не хуже импортной, а по цене - существенно ниже зарубежных аналогов.
В ближайшие пять лет собственники намерены инвестировать в развитие производства еще около одного миллиарда рублей.
Региональные власти отмечают, что открытие завода показывает успешный пример импортозамещения в российском машиностроении, развивает промышленный потенциал Кемеровской области и создает новые рабочие места с достойной зарплатой для высококлассных специалистов.
Кемеровская область, Сибирский федеральный округ
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