В Карелии стартовал последний этап строительства дороги к заповеднику Кижи за 1 млрд рублей



В Медвежьегорском районе Карелии стартовал завершающий этап строительства автодороги Великая Губа – Оятевщина протяженностью более 30 км. Общая стоимость проекта – более 1 млрд рублей. Новый туристический маршрут сделает возможным круглогодичное посещение всемирно известного музея-заповедника «Кижи».

Управление автомобильных дорог Карелии заключило с подрядчиком «ПСК — Строитель» контракт на завершение дорожных работ на последнем грунтовом участке сухопутного пути к острову-музею Кижи. Новый маршрут завершится на побережье Онежского озера в 1 км от заповедника.

В соответствии с графиком строительства новую дорогу планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, однако правительство региона рассчитывает, что объект будет сдан на год раньше намеченного срока.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ