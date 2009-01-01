В Карелии стартовал последний этап строительства дороги к заповеднику Кижи за 1 млрд рублей
Ноя 13
В Медвежьегорском районе Карелии стартовал завершающий этап строительства автодороги Великая Губа – Оятевщина протяженностью более 30 км. Общая стоимость проекта – более 1 млрд рублей. Новый туристический маршрут сделает возможным круглогодичное посещение всемирно известного музея-заповедника «Кижи».
Управление автомобильных дорог Карелии заключило с подрядчиком «ПСК — Строитель» контракт на завершение дорожных работ на последнем грунтовом участке сухопутного пути к острову-музею Кижи. Новый маршрут завершится на побережье Онежского озера в 1 км от заповедника.
В соответствии с графиком строительства новую дорогу планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, однако правительство региона рассчитывает, что объект будет сдан на год раньше намеченного срока.
Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ
13 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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