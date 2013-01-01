В Карелии началось создание центра по обработке и хранению информации за 8 млрд рублей



В городе Надвоицы Сегежского района Республики Карелия началась реализация проекта по созданию высокотехнологичного дата-центра «DCLab Карелия». Компания «Дисилэб» (Москва) инвестирует в его строительство и закупку оборудования 8 млрд рублей. Будет создано около 100 рабочих мест.

Базовую площадку дата-центра возведут на территории бывшего Надвоицкого алюминиевого завода к концу 2020 года. Центр управления предприятием будет находиться в г. Петрозаводске на базе Петрозаводского государственного университета.

По словам министра экономического развития Карелии Павла Буренкова, «одной из причин в пользу принятого решения, наряду с уникальным климатом, оптимальным расположением и развитой инфраструктурой, инвесторы назвали льготы для резидентов ТОСЭР «Надвоицы». При этом инвестиции в строительство центра – лишь четверть от всей суммы предполагаемых вложений.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ