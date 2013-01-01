В Карелии на Зимнем фестивале «Олонецкие морозные игры-2019» победил Дед Мороз из Пензы



В городе Олонец (Республика Карелия) состоялся XIX Зимний фестиваль «Олонецкие Морозные игры-2019», приуроченный ко дню рождения карельского Деда Мороза Паккайне, который отмечают 1 декабря. По традиции ежегодно на фестиваль съезжаются участники и гости из всей России и зарубежных стран, в т.ч. главный Дед Мороз из Великого Устюга и Санта-Клаус из Финляндии. Победителем нынешних испытаний стал представитель Пензенской гильдии Дедов Морозов Андрей Фролов, признанный лучшим зимним волшебником страны.

Фестиваль включал праздничное шествие Сказочных волшебников, состязания Морозные заплывы «моржей» и «Морозный футбол» с участием команды правительства Республика Карелия. Мероприятия и музыкально-развлекательные программы проходили в городском парке, на стадионе и на улицах города.

В течение дня работала «Ярмарка Паккайне», на которой были представлены изделия декоративно-прикладного творчества, демонстрационные мастер-классы, интерактивные фотозоны, а также были подведены итоги конкурса творческих работ «Волшебные сани делаем сами!».

Для туристов и гостей города Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Н.Г. Прилукина организовал историко-этнографическую экспозицию «Карелы-ливвики». Фестиваль завершился гала-шоу и праздничным фейерверком.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ