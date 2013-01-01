В Карелии модернизировали крупнейшее в России производство оборудования для атомной энергетики



В столице Республики Карелия Петрозаводске на одном из крупнейших в России машиностроительных предприятий – заводе «Петрозаводскмаш» (филиал компании «АЭМ-технологии» Росатома) по программе модернизации ввели в строй новый сварочно-наплавочный комплекс для расширения технологических возможностей изготовления основного комплекта оборудования реакторного зала АЭС.

Теперь масса обрабатываемых заготовок может достигать 30 тонн. Сварочная колонна и стрела стенда позволяют сваривать изделия длинной до 20 метров и диаметром до 5 метров. Новое оборудование предназначено для сварки кольцевых и продольных швов при сборке обечаек и электро-дуговой антикоррозионной наплавки на внутренние поверхности оборудования.

Система управления стенда оснащена сенсорным экраном для контроля параметров сварки и наплавки, а также для управления вспомогательным оборудованием. Сварочная головка стенда оборудована тактильной следящей системой, а блок управления имеет 255 ячеек памяти для хранения сварочных режимов и обеспечивает хранение данных не менее 100 последних сварок.

«Могу точно сказать, что оборудование для всех АЭС, которые строятся и монтируются в России, изготавливается здесь. Мы производим весь ядерный «остров»: корпус реактора, парогенераторы, компенсаторы давления, главные циркуляционные насосы, главные циркуляционные трубопроводы», - отметил генеральный директор «АЭМ Технологий» Игорь Котов.

Современный сварочный комплекс установлен в сборочно-сварочном производстве «Петрозаводскмаша» и задействован в изготовлении компенсаторов давления, ёмкостей системы аварийного охлаждения и системы пассивного залива активной зоны.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ