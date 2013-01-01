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В Карелии финский Йоулупукки встретился с Дедом Морозом на границе и с побратимами — в Сортавале

Дек 26
Москва Центральный федеральный округ
В Карелии финский Йоулупукки встретился с Дедом Морозом на границе и с побратимами — в Сортавале

На пограничном пункте пропуска Вяртсиля в Карелии в преддверии Рождества и Нового года встретились российский Дед Мороз и финский Йоулупукки. После праздничных приветствий Йоулупукки отправился в Карелию, а Дед Мороз со Снегурочкой — в Финляндию. Во время визитов они подарят подарки детям и поздравят друзей из городов-побратимов.
Решением пограничных служб соседних государств границу в пункте автомобильного пропуска закрыли на полчаса. Ребята из приграничных поселков Финляндии спели рождественскую песню, а детский коллектив из карельской Сортавалы исполнил танец. Затем по традиции делегация из финского Йоэнсуу отправилась в город-побратим Сортавалу, где Йоулупукки принял участие в театрализованном представлении в Доме культуры.

В новогодние праздники в Карелии ожидается большой приток гостей из Финляндии, Санкт-Петербурга и других регионов России. Этому способствует опыт участия Сортавалы на стыке 2015-2016 годов во всероссийском проекте «Новогодняя столица России», о котором уже писал «Капитал страны».

Накануне открытия в Сортавале мероприятий всероссийского проекта национальный туристический офис России в Финляндии привлек большое количество туристов в Карелию. Тогда город не смог принять в своих гостиницах всех желающих, и они размещались в приграничных районах и в Ленинградской области.

В результате это способствовало активизации туристической инфраструктуры в Сортавальском районе. В последнее время здесь идёт активная работа по развитию территории. Отремонтированы парки и скверы, восстановлен горнолыжный трамплин в центре города, проведены работы по очистке реки, асфальтированию дорог и т.д. Строятся кафе и гостиницы, соответствующие европейскому стандарту качества.

В ближайшие годы ожидается увеличение туристического потока в Сортавалу с 300 до 700 тысяч человек в год. Карелия привлекает к себе всё больше внимания на международном и федеральном уровне в связи с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ



 
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