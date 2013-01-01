В Карачаево-Черкессии открыли два крупных медицинских центра



В Черкесске открыли современный онкодиспансер и первую республиканскую детскую больницу, построенные в рамках реализации ФЦП «Юг России» (2014-2020 годы) и программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года».

Строительство велось на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджетов.

Онкодиспансер состоит из поликлиники с диагностическим отделением на 236 посещений в смену и стационара на 100 коек. Пациентам здесь будут проводить своевременную диагностику и лечение в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи федерального уровня.

В диспансере установлено новейшее оборудование, заработало гематологическое отделение, появилась возможность проведения дистанционной лучевой терапии, которая ранее была доступна только за пределами региона. В стационаре работают хирургическое, химиотерапевтическое, анестезиолого-реанимационное, онкогематологическое, радиологическое и операционное отделения.

Республиканская детская многопрофильная больница площадью более 10,7 тысяч квадратных метров оснащена современным оборудованием. В центре комплекса – современная хирургия, травматология и диагностика на современном МРТ и рентген-оборудовании. Созданы условия для второго этапа выхаживания в педиатрическом стационаре недоношенных детей с экстремально низкой массой тела при рождении.

В больнице имеются условия для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп населения. Создана экстренная лабораторная служба, отделение лучевой диагностики, установлено современное диагностическое оборудование. Четыре операционные оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием, имеется операционная с баритовой отделкой для травмотолого-ортопедических операций под контролем С-дуги.

Карачаево-Черкесская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ