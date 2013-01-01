В Карачаево-Черкесии завершили основное строительство многофункционального центра на курорте «Архыз»



В п. Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии группа «Синара» завершила основной этап строительства многофункционального центра общей площадью 980 кв. метров в рамках развития инфраструктуры гостиничного комплекса «Романтик». Единовременно центр сможет принять до 300 человек. Создание комплекса предоставит уникальные возможности для организации и проведения деловых, корпоративных и спортивных мероприятий регионального и федерального уровня на всесезонном курорте «Архыз».

Планировки двухэтажного центра, выполненные по принципу открытого зонирования, позволят проводить мероприятия делового и развлекательного формата, спортивные состязания по игровым видам спорта, борьбе и гимнастике. На втором этаже комплекса разместится конференц-зал на 90 посадочных мест, а также тренажерный зал для отдыхающих и гостей курорта.

На данном этапе завершен монтаж металлоконструкций, кровли, теплового контура объекта, подведена инженерная инфраструктура и т.д. Завершается прокладка внутренних сетей здания. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Карачаево-Черкесская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ