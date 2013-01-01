В Карачаево-Черкессии начали строительство двух малых ГЭС



На реке Кубань вблизи станицы Красногорской Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесской республики началось строительство двух малых гидроэлектростанций ниже Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. На период строительства Красногорских МГЭС будет создано порядка 700 новых рабочих мест. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2021-2022 гг.

На реке Кубань вблизи станицы Красногорской Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесской республики началось строительство двух малых гидроэлектростанций ниже Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. На период строительства Красногорских МГЭС будет создано порядка 700 новых рабочих мест. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2021-2022 гг.

В рамках проекта возведения Красногорских МГЭС будут построены два здания гидроэлектростанций, плотина длиной 148 м и высотой 31,4 м с водосбросом и правобережная защитная дамба длиной 475 м. В здании каждой МГЭС будут размещены два гидроагрегата мощностью 12,45 МВт с поворотно-лопастными гидротурбинами, работающими на расчетном напоре 24,9 м.

Мощность каждой малой ГЭС составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 83,8 млн кВт·ч. Новые малые ГЭС будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это позволит снять сезонные ограничения мощности Зеленчукской ГЭС, составляющие около 70 МВт, и обеспечит благоприятные условия для водопользователей ниже по течению.

В результате работы Красногорских МГЭС будет оптимизирован водный режим Кубани, что позволит увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях Каскада Кубанских ГЭС на 230 млн кВт·ч ежегодно.

Карачаево-Черкесская республика, Северо-Кавказский федеральный округ