В Карачаево-Черкесии начали третий этап рекультивации выработанных земель Урупского ГОКа



В Карачаево-Черкесии стартовал третий этап работ по восстановлению выработанных земель Урупского горно-обогатительного комбината. На рекультивацию свалки промышленных отходов месторождения медно-колчеданных руд в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» направят 710 млн рублей.

Работы ведутся с 2019 по 2021 годы в четыре этапа. В рамках проекта производится отсыпка слоя скальных пород слоем 0,8 метра, нанесение подстилающего мягкого грунта слоем 0,2 метра.

Для полной изоляции остатков выработки на хвостохранилище Урупского ГОКа проводится укладка геомембраны. Предусмотрено нанесение слоя мягкого грунта мощностью 0,2 метра и создание плодородного-растительного слоя.

Сейчас на объекте ведут отсыпку подъездной дороги щебнем и укладка грунта в капилярно-разрывный слой. Кроме того, уже выполнено устройство 700-метровой северо-восточной водоотводной канавы.

Общая площадь рекультивированных, в том числе восстановленных земель, которые были подвержены негативному воздействию накопленного экологического вреда, к концу 2021 года составит около 56 гектаров.

Карачаево-Черкесская республика, Северо-Кавказский федеральный округ