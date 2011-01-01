В Карачаево-Черкесии начали создание всесезонного курортного кластера на минводах за 6,3 млрд рублей



В Карачаево-Черкесской Республике началась реализация инвестиционного проекта по строительству объектов курортно-туристской инфраструктуры на территории всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия - Кислые источники». Общий объем финансирования проекта составит около 6,3 млрд рублей. Планируется создать 366 рабочих мест.

Строительство туристического кластера ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы». За счет частных инвестиций на его территории предусмотрено создание санаторно-курортного комплекса на 1300 номеров со СПА-центром и индивидуальными таунхаусами, а также реабилитационного центра на 200 мест.

Проектом также предусмотрено строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе дороги Дукка-Пхия (от курорта «Архыз» до Кислых источников) протяженностью 40 км.

Кислые источники (Нарзаны Лаштрака) располагаются долине горной реки Лаштрак Урупского района в Карачаево-Черкесии. Минеральные воды кислых источников отличаются уникальным составом.

Карачаево-Черкесская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ