В Калужской области запустили уникальное производство овсяных хлопьев, не имеющее аналогов в России



В поселке Детчино Малоярославецкого района Калужской области на предприятии «Русский продукт» состоялся торжественный запуск новой роботизированной линии по производству и расфасовке овсяных хлопьев. Для модернизации комплекса насыпных продуктов было изготовлено уникальное оборудование, не имеющее аналогов в России. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысил 170 млн рублей. Мощность новой линии составит 40 тыс. тонн готовой продукции в год.

Запуск роботизированной линии позволил предприятию организовать дополнительные производственные мощности, увеличить производительность фасовочной линии на 20% и расширить ассортимент продукции.

Помимо этого в рамках проекта построен новый административно-бытовой комплекс, который значительно улучшил условия труда работников.

Глава региона Анатолий Артамонов поздравил руководство и сотрудников предприятия с получением семи медалей, в том числе пяти золотых, на международном конкурсе качества и безопасности пищевой продукции «Гарантия Качества-2019».

Реконструкция предприятия и модернизация оборудования позволили увеличить объемы производства. Все этапы производства, сырье и готовая продукция проходят строгий контроль качества.

Калужская область, Центральный федеральный округ