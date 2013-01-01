В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1
На Людиновском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ), который входит в холдинг «Синара–Транспортные Машины», приступили к выпуску тепловозов, оснащенных двумя газопоршневыми установками.
Локомотив ТЭМГ1 исключительно экономичен и экологичен благодаря применению схемы с двумя силовыми установками и использованию СПГ в качестве моторного топлива. На газотепловозе установлены современные системы обеспечения микроклимата, пожарной сигнализации и пожаротушения, обнаружения утечек газа.
В конструкции тепловоза, предназначенного для выполнения маневровых работ на железнодорожных путях колеи 1520 мм, предусмотрено большое количество опционально устанавливаемых узлов и систем, которые смогут удовлетворить практически любого заказчика.
ТЭМГ1 - первая машина, выпускаемая на заводе в рамках реализации проекта создания модульной платформы изготовления локомотивов. Эта платформа позволит сократить время простоя машины при проведении крупных ремонтов, уменьшить количество операций в сборочном цехе, а также даст широкую возможность для создания целой линейки тепловозов за счет применения других модулей, как при создании модификаций, так и при будущей модернизации тепловоза.
Калужская область, Центральный федеральный округ
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