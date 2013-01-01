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В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК»

Ноя 16
Москва Центральный федеральный округ
В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК»

На заводе «Архбум Тиссью Групп» из FSC-сертифицированной отечественной целлюлозы производства Архангельского ЦБК на итальянском оборудовании будут выпускать основу для туалетной бумаги и бумажных полотенец.
На предприятии установлена линия конвертинга Futura, в комплектацию которой входят две упаковочные линии TMC, два паллетоукладчика, палетообмотчик и автоматические погрузчики Elettric 80 итальянского производства. Мощность нового оборудования стоимостью 7,6 млн евро составляет 276 млн. условных рулончиков туалетной бумаги в год.

Директор ООО «Архбум Тиссью Групп» Ирина Галахова подчеркнула, что все работы ведутся в соответствии с графиком реализации одобренного Фондом развития промышленности проекта, в инвестиционный портфель которого вошли займ ФРП в объеме 500 млн рублей и кредит банка ВТБ в объеме 2,4 млрд рублей.

В начале 2019 года на площадку завода в Ворсино поступит новая бумагоделательная машина (БДМ) по производству тиссью-продукции производства австрийской компании Andritz AG. Специалисты этой компании в июне следующего года смонтируют «под ключ» вторую линии конвертинга шириной 5,6 м и рабочей скоростью 2100 метров в минуту.

Мощность первой очереди нового завода «Архбум Тиссью Групп» в перспективе увеличится с 70 тыс. тонн в год до 210 тыс. тонн продукции в год. Поэтапно на предприятии будет создано около 300 новых рабочих мест.

Старт продаж новой продукции «Архбум Тиссью Групп» запланирован на начало 2019 года, объем выручки прогнозируется на уровне 25,7 млрд. рублей, объём будущих налоговых поступлений составит 4,2 млрд руб.

Калужская область, Центральный федеральный округ



 
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