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В Калужской области внедрили инновационную технологию хранения зерна в полевых условиях

Окт 22
Москва Центральный федеральный округ
В Калужской области внедрили инновационную технологию хранения зерна в полевых условиях

Проект, который позволяет сохранять урожай в полимерных рукавах прямо на поле, где он был собран, реализовала «ПРОДО Птицефабрика Калужская».
Закупленное оборудование обеспечивает «ПРОДО Птицефабрике Калужской» годовую потребность в 80 тысячах тонн зерновых. Трехслойные полимерные рукава длиной 60-75 метров вмещают в себя 250 тонн зерна, защищают от снега, дождя, ультрафиолетового излучения и перепадов температур. Внутри герметично закрытого рукава благодаря «дыханию зерна» уровень кислорода снижается, а уровень углекислого газа повышается так что все насекомые погибают через 10-20 дней.

По предварительным расчетам, технология хранения в рукавах окупится всего за пару месяцев и позволит сэкономить предприятию до 100 млн рублей в год. Ее применение позволяет отказаться от услуг сторонних элеваторов и строительства собственных металлических каркасных складов. В результате в несколько раз снижаются затраты на логистику и хранение фуражного зерна и как следствие - себестоимость мяса птицы.

Собственные запасы зерна позволяют отказаться от работы в режиме «кормим с колес» и исключить связанные с ней риски срыва поставок, срочных закупок по завышенным ценам и поставки некачественного сырья в тот период, когда покупатели опустошают склады и элеваторы.

Калужская область, Центральный федеральный округ



 
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