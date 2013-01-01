В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско»



На территории индустриального парка «Калуга Юг» заложили первый камень предприятия, в создание которого компания-партнер российской олимпийской сборной на Sochi-2014 инвестирует более 2 млрд рублей.

Здесь будет создан комплекс, который позволит разрабатывать и производить по самым высоким мировым стандартам экипировку для спортивных сборных, персонала и волонтеров крупных спортивных соревнований и чемпионатов. Первым флагманским проектом «Мануфактуры Боско» станет производство формы для «Артека» и других детских оздоровительных лагерей.

Здесь будут выпускать футболки, трикотажные рубашки-поло, спортивные костюмы, ветровки, куртки и пуховики. Уже в 2019 году планируется вывести предприятие на суммарную проектную мощность - 3 624 000 трикотажных и 115 200 изделий верхней одежды в год.

На базе фабрики будет создана инструментальная лаборатория по контролю качества изделий, материалов и фурнитуры. На новой швейной фабрике будет создано 923 рабочих места для высококвалифицированных специалистов.

Калужская область, Центральный федеральный округ