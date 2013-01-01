Капитал страны
Капитал Страны
Восточный экономический форум ENGLISH
17 СЕН, 16:15 МСК
USD (ЦБ)    68,1958
EUR (ЦБ)    79,3595

17 СЕН, 16:15 МСК
USD (ЦБ)    68,1958
EUR (ЦБ)    79,3595
Восточный экономический форум

В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско»

Сен 17
Москва Центральный федеральный округ
В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско»

На территории индустриального парка «Калуга Юг» заложили первый камень предприятия, в создание которого компания-партнер российской олимпийской сборной на Sochi-2014 инвестирует более 2 млрд рублей.
Здесь будет создан комплекс, который позволит разрабатывать и производить по самым высоким мировым стандартам экипировку для спортивных сборных, персонала и волонтеров крупных спортивных соревнований и чемпионатов. Первым флагманским проектом «Мануфактуры Боско» станет производство формы для «Артека» и других детских оздоровительных лагерей.

Здесь будут выпускать футболки, трикотажные рубашки-поло, спортивные костюмы, ветровки, куртки и пуховики. Уже в 2019 году планируется вывести предприятие на суммарную проектную мощность - 3 624 000 трикотажных и 115 200 изделий верхней одежды в год.

На базе фабрики будет создана инструментальная лаборатория по контролю качества изделий, материалов и фурнитуры. На новой швейной фабрике будет создано 923 рабочих места для высококвалифицированных специалистов.

Калужская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
17 Сен:
17 Сен:
14 Сен:
Центральный федеральный округ:
14 Сен:
14 Сен:
14 Сен:
РОССИЯ:
17 Сен:
14 Сен:
14 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности
Экономика

Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину

Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину
Политика

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку
Интервью и комментарии

Узнай, страна

В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско»

В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско»

Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц

Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

07:35 Стала известна роль США в покушении на Захарченко Стала известна роль США в покушении на Захарченко
«Украина причастна к трагедии». Минобороны рассказало о ракете, сбившей Boeing над Донбассом
«Украина причастна к трагедии». Минобороны рассказало о ракете, сбившей Boeing над Донбассом
07:23 Милонов предложил ввести в России "сухой закон" Милонов предложил ввести в России "сухой закон"
07:08 Использование парацетамола в младенчестве связано с повышенным риском развития астмы Использование парацетамола в младенчестве связано с повышенным риском развития астмы
06:29 Греческий митрополит призывает Константинополь не признавать раскольников на Украине Греческий митрополит призывает Константинополь не признавать раскольников на Украине
06:07 Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии
05:48 В ресторане в Солсбери отравились двое россиян В ресторане в Солсбери отравились двое россиян
Выборы в Приморье фальсифицировали, ученые научились бороться с наиболее опасным видом рака и другие новости понедельника
Выборы в Приморье фальсифицировали, ученые научились бороться с наиболее опасным видом рака и другие новости понедельника
05:31 Проигравший кандидат в губернаторы Приморья объявил голодовку Проигравший кандидат в губернаторы Приморья объявил голодовку

Узнай, страна!

15:40 В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско» В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско»
«Поддался панике». Зачем Центробанк повысил ключевую ставку
«Поддался панике». Зачем Центробанк повысил ключевую ставку
13:26 Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц
11:24 В Саратове завершился этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье» В Саратове завершился этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»
10:38 В Калининградской области завершился второй этап мирового чемпионата фейерверков В Калининградской области завершился второй этап мирового чемпионата фейерверков
14 СЕН, 11:29 Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка
13 СЕН, 11:26 Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России. Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России.
«План Костина»: Россия откажется от доллара в ущерб себе?
«План Костина»: Россия откажется от доллара в ущерб себе?
12 СЕН, 16:24 На Тамбовщине массово отметят областной день спорта и здоровья На Тамбовщине массово отметят областной день спорта и здоровья
12 СЕН, 11:10 Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter