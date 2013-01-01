В Калужской области стартовало строительство молокозавода вьетнамской компании TH Group



Предприятие, которое будет перерабатывать полторы тысячи тонн молока в день, создают на территории особой экономической зоны «Калуга» в Боровском районе.

TH Group инвестирует в этот проект 155 млн долларов США и планирует к 2021 году завершить строительство своего самого крупного в России производства.

Сырьевую базу для нового завода TH Group формирует тоже в Калужской области - планируется создание молочных ферм в Хвастовичском районе, начато строительство животноводческого комплекса в Ульяновском районе. Также сырое молоко для переработки будет доставляться из фермерских хозяйств TH Group в Московской области.

Молокозавод построят с учетом всех потребностей высокоэффективного молокоперерабатывающего производства. Здесь будут созданы производственные и упаковочные площади, помещение для приема и хранения сырого молока, установлены линии переработки, линии упаковки, холодный склад для готовых продуктов, коммунально-бытовые и административные здания. Процессы производства будут автоматизированы, после выхода на полную проектную мощность предприятие будет выпускать более десяти видов молочной продукции, включая сухое молоко и мороженое.

Завод находится в закрытой цепочке производства молочных продуктов и входит в проект создания комплекса высокотехнологичных предприятий по производству и переработке молочных продуктов в РФ стоимостью 2,7 млрд долларов США. Высокотехнологичное производство молочных продуктов комплекса предприятий TH Group обеспечит рост объемов экспорта молока за рубеж - в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Калужская область, Центральный федеральный округ