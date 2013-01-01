В Калужской области создали уникальный портативный дефибриллятор для служб спасения и реанимации



Предприятие «Калугаприбор» (г. Калуга), входящее в концерн «Автоматика», в рамках проходящей международной выставки «Здравоохранение-2019» представило новинку — портативный дефибриллятор «Альтдеф», созданный в соответствии с международными стандартами по сердечно-легочной реанимации. Автоматический режим позволяет применять прибор в программах общедоступной реанимации, проводимой минимально подготовленными спасателями или добровольцами.

Прибор не более чем за 15 секунд выявляет фибрилляцию желудочков, дает голосовые подсказки при проведении дефибрилляции и сердечно-легочной реанимации, а также проводит автоматическое тестирование и индикацию готовности.

Он может работать в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах, непрерывно выводит данные электрокардиографии на большой дисплей, а также сохраняет всю поступающую информацию протоколов дефибрилляции.

Время набора энергии импульса не превышает 10 секунд, а полностью заряженный аккумулятор позволяет произвести более 120 разрядов. Чтобы обеспечить постоянную готовность к работе, прибор сам проверяет заряд аккумулятора и своевременно сигнализирует пользователя о необходимости зарядки. Дополнительно в приборе использован специальный тип аккумулятора с низким саморазрядом, позволяющий увеличить период обслуживания аккумулятора до полугода и более.

В электронной памяти дефибриллятора фиксируется не только электрокардиограмма и информация о параметрах разрядов, но и реализуются функции диктофона, фиксирующие окружающие звуки, что позволяет легко восстановить последовательность оказания помощи.

Среди преимуществ «Альтдефа» - портативность и небольшой вес в сочетании с функциональностью, надежностью и простотой управления.

Калужская область, Центральный федеральный округ