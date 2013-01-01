В Калужской области создали инновационный газотепловоз, не имеющий аналогов в России



В Калужской области на Людиновском тепловозостроительном заводе, входящем в холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ), приступили к сборке инновационного тепловоза, работающего на газомоторном топливе. На данный момент разработанные СТМ газотепловозы не имеют аналогов в России.

Локомотив мощностью 856 кВт (1164 л.с.) оснащен двумя газопоршневыми двигателями, обладающими высокими показателями по топливной эффективности и минимальной эмиссией вредных веществ в окружающую среду. В зависимости от режима работы тепловоза возможно использование одной или двух силовых установок, что позволяет оптимально расходовать ресурс двигателя.

Специально для инновационного локомотива СТМ разработал и внедрил современную микропроцессорную систему управления, обеспечивающую непрерывный контроль над состоянием оборудования, записывая более 1500 сигналов. Это позволяет вести постоянный анализ режимов работы и состояния узлов газотепловоза, а также автоматизировать большинство функций.

«Всего в конструкции локомотива применено семь типов модулей, разбитых по функциональному назначению. Такой подход позволил сократить время конечной сборки локомотива и обеспечить возможность быстрой замены модулей при крупных видах ремонта. Модульность способствует дополнительной безопасности газтепловоза за счет локализации газопоршневых двигателей в отдельных отсеках, оборудованных принудительной вентиляцией, датчиками газообнаружения и системой пожаротушения», — отметил главный конструктор Центра инновационного развития СТМ Александр Сачков.

Для обеспечения функций безопасности устанавливается комплекс геопозиционирования. Кроме того, локомотив оборудован системой аудио и видеорегистрации, которая транслирует изображения с камер на монитор в кабине машиниста. Кабина спроектирована с учетом последних эргономических норм, обеспечивающих комфортные условия труда для локомотивной бригады и круговой обзор.

Новый локомотив рассчитан на перевозку грузов максимальной массой до 8,2 тыс. тонн. Криогенная емкость составляет 2,6 тыс. тонн и при полной заправке обеспечивает безэкипировочный пробег до 5 суток.

Опытный образец изготавливается для компании «Газпромтранс». В дальнейшем газотепловозы данной серии будут эксплуатироваться на железнодорожной линии Обская-Бованенково, принадлежащей ПАО «Газпром». Всего в рамках контракта с компанией «Газпромтранс» будет поставлено 24 газотепловоза.

Людиновский тепловозостроительный завод уже имеет опыт создания машин, работающих на сжиженном природном газе. Изготовленный по заказу РЖД магистральный грузовой газотурбовоз в настоящее время успешно эксплуатируется на Свердловской железной дороге.

Калужская область, Центральный федеральный округ