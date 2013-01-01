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В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов

Мар 27
Москва Центральный федеральный округ
В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов

В Калужской области предприятие «Калугаприбор» концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех разработало систему ультрафиолетовых обеззараживателей для перил эскалаторов метрополитена и торговых центров. Опытный образец устройства уже создан, предприятие готово развернуть серийное производство в ближайшее время. Внедрение обеззараживателей особенно актуально в условиях пандемии коронавируса.
Суть разработки заключается в том, что специализированные лампы встраиваются в механизм эскалатора и в автоматическом режиме обеззараживают поручень, проходящий сквозь излучаемый ультрафиолет. Двух-трех циклов обработки достаточно, чтобы уничтожить большинство болезнетворных бактерий и вирусов.

Новое изделие автоматически включается при начале движения ленты поручня и облучает его поверхность. Мощность излучения в UVC-диапазоне составляет 10-30 Вт на кв. метр. УФ-излучение имеет более высокую энергию, чем видимый свет, за счет чего оно уничтожает болезнетворные микроорганизмы и не допускает их дальнейшее распространение. Эти свойства ультрафиолетового света позволяют использовать его для обеззараживания твердых поверхностей, жидкостей и воздуха.

Калужская область, Центральный федеральный округ



 
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