В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов



В Калужской области предприятие «Калугаприбор» концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех разработало систему ультрафиолетовых обеззараживателей для перил эскалаторов метрополитена и торговых центров. Опытный образец устройства уже создан, предприятие готово развернуть серийное производство в ближайшее время. Внедрение обеззараживателей особенно актуально в условиях пандемии коронавируса.

Суть разработки заключается в том, что специализированные лампы встраиваются в механизм эскалатора и в автоматическом режиме обеззараживают поручень, проходящий сквозь излучаемый ультрафиолет. Двух-трех циклов обработки достаточно, чтобы уничтожить большинство болезнетворных бактерий и вирусов.

Новое изделие автоматически включается при начале движения ленты поручня и облучает его поверхность. Мощность излучения в UVC-диапазоне составляет 10-30 Вт на кв. метр. УФ-излучение имеет более высокую энергию, чем видимый свет, за счет чего оно уничтожает болезнетворные микроорганизмы и не допускает их дальнейшее распространение. Эти свойства ультрафиолетового света позволяют использовать его для обеззараживания твердых поверхностей, жидкостей и воздуха.

Калужская область, Центральный федеральный округ