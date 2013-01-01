В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению»



Проект «Умный город» стартовал в регионах России в 2018 году в пилотном режиме, а с 2019 года стал обязательным в рамках двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению» проходит в Калуге 14-15 марта с участием заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрея Чибиса и координатора департамента городского планирования и дизайна программы ООН по населённым пунктам Шипра Наранга.

Его участники рассматривают успешные мировые практики и обсуждают вопросы реализации проекта «Умный город» в регионах России.

В первый день форума правительство Калужской области и Минстрой России подписали соглашение о включении Калуги и Обнинска в пилотный проект по цифровизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Между первыми «Умными городами» области – Калугой и Обнинском будет создан «Цифровой мост» Соглашение по реализации проекта подписано главами администраций этих городов еще в августе 2018 года.

"В Калужской области в пилотном проекте "Умный город" участвуют Калуга и Обнинск. Но мы хотим вовлечь в этот процесс как можно больше наших городов, в том числе исторических поселений. Мы должны сейчас получить первые результаты, и я думаю, что до конца года мы будем заявляться на то, чтобы их подключать к "Умному городу", - подчеркнул губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Он отметил, что включение в проект исторических и малых городов позволит комплексно решить ряд проблем. Например, Боровску и Тарусе - развивать сервисы для туристов, Людиново - решить транспортные и коммунальные вопросы.

Стандарт «Умного города» - это набор инструментов и технологических решений для цифровизации городской среды. К базовым положениям стандарта, в частности, относится создание единого интеллектуального центра управления городским хозяйством, "умного" освещения, внедрение цифровых платформ вовлечения жителей в решение актуальных городских проблем, систем интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов, повышение энергоэффективности государственных и муниципальных учреждений.

Калужская область, Центральный федеральный округ