Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 МАР, 14:52 МСК
USD (ЦБ)    65,4201
EUR (ЦБ)    74,0686

15 МАР, 14:52 МСК
USD (ЦБ)    65,4201
EUR (ЦБ)    74,0686

В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению»

Мар 15
Москва Центральный федеральный округ
В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению»

Проект «Умный город» стартовал в регионах России в 2018 году в пилотном режиме, а с 2019 года стал обязательным в рамках двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».
Первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению» проходит в Калуге 14-15 марта с участием заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрея Чибиса и координатора департамента городского планирования и дизайна программы ООН по населённым пунктам Шипра Наранга.

Его участники рассматривают успешные мировые практики и обсуждают вопросы реализации проекта «Умный город» в регионах России.

В первый день форума правительство Калужской области и Минстрой России подписали соглашение о включении Калуги и Обнинска в пилотный проект по цифровизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Между первыми «Умными городами» области – Калугой и Обнинском будет создан «Цифровой мост» Соглашение по реализации проекта подписано главами администраций этих городов еще в августе 2018 года.

"В Калужской области в пилотном проекте "Умный город" участвуют Калуга и Обнинск. Но мы хотим вовлечь в этот процесс как можно больше наших городов, в том числе исторических поселений. Мы должны сейчас получить первые результаты, и я думаю, что до конца года мы будем заявляться на то, чтобы их подключать к "Умному городу", - подчеркнул губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Он отметил, что включение в проект исторических и малых городов позволит комплексно решить ряд проблем. Например, Боровску и Тарусе - развивать сервисы для туристов, Людиново - решить транспортные и коммунальные вопросы.

Стандарт «Умного города» - это набор инструментов и технологических решений для цифровизации городской среды. К базовым положениям стандарта, в частности, относится создание единого интеллектуального центра управления городским хозяйством, "умного" освещения, внедрение цифровых платформ вовлечения жителей в решение актуальных городских проблем, систем интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов, повышение энергоэффективности государственных и муниципальных учреждений.

Калужская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
15 Мар:
15 Мар:
15 Мар:
Центральный федеральный округ:
15 Мар:
15 Мар:
15 Мар:
РОССИЯ:
14 Мар:
14 Мар:
14 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению»

В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению»

В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский

В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский

В Тульской области запустили производство пищевых волокон

В Тульской области запустили производство пищевых волокон

В Калининградской области заложили малый рыболовный сейнер-траулер проекта 174610

В Калининградской области заложили малый рыболовный сейнер-траулер проекта 174610

Новости СМИ

Новости дня

13:37 Крым ответил на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе Крым ответил на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:11 В Калининградской области на боевое дежурство заступил С-400 «Триумф» В Калининградской области на боевое дежурство заступил С-400 «Триумф»
12:45 Между крушениями Боингов в Эфиопии и Индонезии нашли связь Между крушениями Боингов в Эфиопии и Индонезии нашли связь
12:13 Массовый расстрел в Новой Зеландии: число погибших возросло до 49 Массовый расстрел в Новой Зеландии: число погибших возросло до 49
11:42 Евросоюз ввел персональные санкции из-за инцидента в Керченском проливе Евросоюз ввел персональные санкции из-за инцидента в Керченском проливе
11:11 Украину покинули десять миллионов граждан Украину покинули десять миллионов граждан
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:13 Обновление данных: стрельба в мечетях в Новой Зеландии унесла жизни 40 человек Обновление данных: стрельба в мечетях в Новой Зеландии унесла жизни 40 человек

Узнай, страна!

13:31 В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению» В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
13:10 В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский
11:54 В Тульской области запустили производство пищевых волокон В Тульской области запустили производство пищевых волокон
09:21 Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России
14 МАР, 17:16 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент
14 МАР, 14:29 Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter