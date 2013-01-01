В Калужской области построят завод по производству оборудования для энергоблоков ТЭЦ



Между Калужской областью и «Харбинской электрической корпорацией» (КНР) 6 июня в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о строительстве завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков ТЭЦ на территории особой экономической зоны «Калуга». Планируемый размер инвестиций в проект - около 10 млрд рублей. Будет создано около 300 рабочих мест.

Площадь земельного участка под строительство на территории Людиновской площадки ОЭЗ «Калуга» составит около 22 га. Завод будет производить востребованное оборудование для тепловых электрических станций с энергоблоками мощностью 200, 300, 500 и 800 МВт. На территории ОЭЗ создана вся необходимая инженерная, транспортная и деловая инфраструктура, а также действуют налоговые льготы и таможенные преференции.

ОЭЗ «Калуга» размещена на двух площадках на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. Площадь особой экономической зоны «Калуга» — 1042 га. В настоящее время в ОЭЗ «Калуга» 15 резидентов.

«Харбинская электрическая корпорация» занимается разработкой оборудования для производства электроэнергии по всему миру, производит более трёх тысяч наименований продукции для нефтепереработки, химической промышленности, машиностроения, металлургии, атомной энергетики и военной промышленности.

Калужская область, Центральный федеральный округ