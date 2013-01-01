В Калужской области открыли первое в России производство полного цикла реагентов для ДНК-тестов



В индустриальном парке «Обнинск» на площадке завода «Ниармедик Фарма» начали выпускать лиофилизированные реагенты для генетической идентификации личности человека и установления родства по ДНК.

Производство размещено в чистых помещения классов D и С общей площадью более 500 кв. метров. Создан полный производственный цикл - от синтеза олигонуклеотидов до упаковки и контроля качества.

В проект инвестировано более 289,2 млн рублей, причем 202,4 млн рублей из них составил заем, предоставленный Фондом развития промышленности.

До сих пор более 90 процентов российского рынка занимали тест-системы идентификации личности производства ЕС и США. Запуск предприятия в Обнинске позволит снизить зависимость России от импортных тест-систем как минимум до 50 процентов.

Наборы, которые будут производиться компанией «Ниармедик Фарма», не требуют глубокой заморозки, имеют длительный срок хранения при комнатной температуре без потери реакционной активности, а их стоимость в полтора-два раза ниже импортных аналогов. На реагенты получен первый в России сертификат по международному стандарту ISO 18385:2016 для производств материалов для криминалистики.

Планируется, что эта продукция будет использоваться при расследовании преступлений, последствий катастроф, в медицинских генетических исследованиях, а ее основными потребителями станут Следственный комитет РФ, ФСБ и МВД РФ, а также Минобороны и министерство здравоохранения России.

Созданное на заводе «Ниармедик Фарма» производство реагентов генетической идентификации личности выдвинуто на премию «Приоритет — 2018». Это предприятие работает в России с 2015 года и производит ряд ключевых фармацевтических препаратов на российском рынке.

Калужская область, Центральный федеральный округ